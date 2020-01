Vor knapp zwei Wochen sind die zwölf Kandidaten von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! nach Australien abgereist. Unter anderem wurde Daniela Büchner (41) von ihrem Sohn Volkan verabschiedet. Viele Fans fragten sich aber, warum nicht ihr guter Freund Ennesto Monté (44) sie zum Flughafen begleitet hat. Promiflash hakte bei dem Sänger nach und Ennesto erklärte: Er wollte Danni nicht die Show stehlen!

Promiflash traf den 44-Jährigen gestern bei der Fashion-TV-Modelnacht von Michael Ammer im The Pearl in Berlin. Ganz offen erläuterte er in dem Gespräch, dass er die Familienmutter aus einem ganz bestimmten Grund nicht verabschiedet habe. "Es ist tatsächlich so, dass ich das machen sollte. Aber viele schätzen mich falsch ein: Es ist Dannis Show und nicht meine und ich wollte mich nicht in den Vordergrund bringen", erzählte Ennesto.

Der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer sei der Meinung gewesen, dass sein Erscheinen nur für Verwirrung gesorgt hätte – immerhin wurde den beiden vor einiger Zeit eine Liaison angedichtet. "Da wollte ich sie und ihre Familie einfach schützen", stellte er klar.

Promiflash Daniela Büchner mit ihrem Sohn Volkan

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Daniela Büchner

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté, Sänger

