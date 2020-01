Königin Letizia (47) zeigt einmal mehr: Sie ist modisch total wandelbar! Als Repräsentantin des spanischen Königshauses muss die Frau von König Felipe (51) viele öffentliche Auftritte absolvieren und begeisterte bisher schon in unterschiedlichsten Kreationen: Von Federärmeln, über eine Kleid gewordene Blumenwiese bis hin zum angesagten Animal-Print – Letizia bewies bisher immer modischen Wagemut. Jetzt präsentierte sich die 47-Jährige in einem lässigen Business-Look.

Am Donnerstag besuchte die zweifache Mutter den Hauptsitz des Roten Kreuzes in Madrid und hatte sich dafür in Schale geworfen. Statt eines eng anliegenden Kostüms oder Kleides trug Letizia einen karierten Hosenanzug im Oversize-Look. Dazu kombinierte sie eine schwarze Clutch und Pumps. Komplettiert wurde das stylische Outfit durch einen cremefarbenen Mantel, den sie sich über die Schultern gelegt hatte.

Mitte Dezember zeigte sich die royale Beauty in einer ähnlich coolen Kombination. Zu ihrem Besuch des ersten Global Forums in Spanien erschien Letizia in einer locker fallenden Hose mit Schlangenmuster. Dazu kombinierte sie einen schlichten schwarzen Pullover.

