Diese Herrscherin glänzt mal wieder mit ihrem Outfit! Wenn Königin Letizia (47) für eine Sache bekannt ist, dann dafür, zu den stylishsten Royals überhaupt zu gehören. Die Frau von König Felipe von Spanien (51) erregt regelmäßig mit ihren außergewöhnlichen Looks Aufsehen! Selbst bei ihrem unüblich schlichtem schwarzem Kleid bei den Princesa de Girona Foundation Awards in Barcelona sorgte sie mit Federärmeln für ein kleines Highlight. Jetzt probierte sich die 47-Jährige an einem anderen animalischem Design!

Am Donnerstag besuchte die Monarchin das erste Global Forum in Spanien – und zwar in einem Outfit, das Business und Fashion miteinander kombinierte: Ihr schlichtes schwarzes Oberteil peppte der Royal mit einem wadenlangen Rock mit einem Schlangen-Print auf! Schwarze Stiefel machten den wilden und doch seriösen Look komplett.

Weniger schlicht, aber mindestens genauso aufregend war Letizias Fashion-Entscheidung bei der Thronbesteigungszeremonie von Kaiser Naruhito (59): Das Event in Japan besuchte die Spanierin doch glatt als kunterbunte, fleischgewordene Blumenwiese! Semi-schlicht oder farbenfroh – wie gefällt euch Letizia besser? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

ZUMAPRESS.com / MEGA Königin Letizia in Spanien

ZUMAPRESS.com / MEGA Königin Letizia im Dezember 2019

Dutch Press Photo Agency/Action Press Königin Letizia bei Naruhitos Thronbesteigungszeremonie in Japan

