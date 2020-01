Diese Konsequenzen schlagen hohe Wellen! Kurz nach Jahreswechsel erregten Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) mit einem öffentlich geäußerten Wunsch jede Menge Aufsehen. Die Königlichen Hoheiten offenbarten, ihre royalen Pflichten ablegen und in Zukunft gemeinsam mit ihrem gemeinsamen Sohn Archie Harrison ein finanziell unabhängiges Leben führen zu wollen. Nun veröffentlichte Monarchin Queen Elizabeth II. (93) ein offizielles Statement, in der sie den Rücktritt der Sussexes bestätigte – und zwar samt Titelverlust. Promiflash-Leser haben die jüngsten Ereignisse bereits kommen sehen!

"Die Sussexes werden ihren Titel 'Königliche Hoheiten' nicht mehr verwenden", erklärte die 93-Jährige in dem auf ihrer Homepage geteilten Schreiben. Das überraschte Promiflash-Fans kaum: In einer Umfrage zu Harry und Meghans Titelverlust nahmen stolze 4.055 (Stand: 18.01.19, 21:34 Uhr) teil. Dabei waren satte 2.794 Teilnehmer (68,9 Prozent) von der Tatsache, dass Elizabeths Enkel und dessen Frau in Zukunft nicht mehr als Royal Highnesses bezeichnet werden, nicht überrascht. Sie hätten bereits mit diesem Schritt gerechnet.

1.261 User waren von der jüngsten Verkündung aus dem Buckingham Palace dennoch überrascht und hätten die zugegebenermaßen unumgänglichen Geschehnisse trotz allem nicht erwartet: Ganze 31,1 Prozent der Royal-Interessenten hätten nicht mit den News gerechnet.

