Es gibt Neuigkeiten aus Westeros – oder besser gesagt von HBO und den Produzenten, die hinter dem neuen Game of Thrones-Ableger stehen. Nachdem die Mutterserie letztes Jahr endete, können sich die Fans nun auf eine neue Fantasy-Show freuen. Allerdings müssen die Serien-Anhänger noch ganze zwei Jahre auf die Ausstrahlung warten. Denn die aufwendige Vorproduktion nimmt mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich geplant war.

Warum sich das Erscheinen der neuen Serie verzögert, erklärte HBO-Präsident Casey Bloys gegenüber Variety. Demnach habe das Produktionsteam sichergehen wollen, dass es eine formvollendete Welt erschafft und das habe nun mal Zeit gebraucht. Bloys verriet allerdings schon mal, wer die erste Episode des neuen Epos drehen wird: Niemand Geringeres als Regisseur Miguel Sapochnik nimmt sich dieser Aufgabe an. Der Filmemacher ist kein Fremder im "GoT"-Universum. Er zeichnete bereits für die epischen Folgen "Die lange Nacht" oder "Die Schlacht der Bastarde" verantwortlich.

Neben der Bekanntgabe des Star-Regisseurs verriet Casey auch, wie die neue Saga heißen soll: "House of the Dragon". Basieren wird sie auf George R. R. Martins (71) Roman "Feuer und Blut - Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros". Diese Story spielt 300 Jahre vor den Ereignissen in “Game of Thrones”, erzählt wird die Geschichte des Hauses Targaryen, der Familie von Daenerys und wie Westeros erobert wurde.

