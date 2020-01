Dieser royale Rückzug zieht kostspielige Konsequenzen mit sich! Anfang 2020 erregten Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) jede Menge Aufsehen: Die Sussexes äußerten ihren Wunsch, ihre royalen Pflichten abzulegen, um gemeinsam mit ihrem Sohn Archie Harrison ein weniger öffentliches Leben zu führen. Nach vielen Diskussionen veröffentlichte Queen Elizabeth II. (93) am Samstagabend ein Statement, in dem sie den offiziellen Königstitelverlust der Königlichen Hoheiten bestätigte – und weitere Maßnahmen, die auf Harry und Meghans Rücktritt folgen!

Dass der Enkel der Queen und dessen Frau finanziell unabhängig leben möchten und nun auch werden, war bereits bekannt. Dieser Entschluss soll nun sogar mit einer sofortigen Rückzahlung umgesetzt werden. "Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben ihren Wunsch geäußert, die Ausgaben für staatliche Zuschüsse für die Renovierung von Frogmore Cottage zurückzuzahlen", heißt es in dem zusätzlichen Statement aus dem Buckingham Palace. Dennoch soll das Anwesen ihr britisches Familienheim bleiben.

Die neuen Regelungen sollen im Frühling 2020 in Kraft treten. Wie häufig Harry, Meghan und Archie ihr in Zukunft selbst finanzierten Haus in Grobritannien bewohnen werden, bleibt allerdings unklar: Die Hälfte der Zeit will das Herzogspaar in Kanada verbringen.

MEGA Frogmore Cottage in Windsor, Zuhause von Harry und Meghan

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. im November 2019

