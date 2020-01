Diese News dürfte Lady Gaga-Fans in Jubel ausbrechen lassen! In den vergangenen Monaten hatte die Sängerin sich vor allem auf ihre Schauspiel-Karriere konzentriert. Nachdem sie für ihre Rolle in "A Star is Born" sogar einen Oscar einheimsen konnte, winkte schon der nächste Job am Film-Set. Jetzt startet die Blondine aber auch musikalisch wieder voll durch: Sie bringt ihre erste Solo-Single seit 2016 raus.

Wie jetzt bekannt wurde, soll der erste Track ihres neuen Albums schon am 7. Februar veröffentlicht werden. "Lady Gaga hat im letzten Jahr hart im Studio gearbeitet und ist total aufgeregt, was dabei herausgekommen ist", berichtet ein Insider gegenüber The Sun. Wann die Fans das komplette Album bestaunen können, ist bisher noch nicht klar – allerdings soll es noch in diesem Jahr soweit sein. Damit folgt 2020 die erste eigene Platte seit "Joanne" vor knapp vier Jahren.

Ob die Musikerin neben der Arbeit an den neuen Liedern auch noch Zeit hat, die Dreharbeiten für ihren neuen Streifen unterzukriegen? Erst im November des vergangenen Jahres hatte sie angekündigt, in einem noch namenlosen Biopic von Ridley Scott (82) mitzuspielen. Wie Deadline damals berichtet, soll sie dort die Frau des ermordeten Gucci-Erben Maurizio Gucci, Patrizia Reggiani (71) spielen.

Getty Images Lady Gaga bei der Oscar-Party

Getty Images Sängerin Lady Gaga

Getty Images Sängerin Lady Gaga

