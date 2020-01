In Kanada passt sich Herzogin Meghan (38) offenbar auch in Sachen Fashion an ihr neues Leben an! Kurz nachdem sie und ihr Gatte Prinz Harry (35) vergangene Woche bekannt gegeben hatten, künftig nur eine kleinere Rolle innerhalb der britischen Königsfamilie spielen zu wollen, reiste Meghan nach Übersee ab. Ihren blaublütigen Gatten ließ sie in Großbritannien zurück. Laut Medienberichten lebt die 38-Jährige in Kanada nun ein ruhigeres Leben mit mehr Freiheiten, ohne royale Verpflichtungen und ohne die strenge Etikette des Königshauses. Am Donnerstagnachmittag wurde sie gesehen, wie sie eine Freundin vom Flughafen abholte: Dabei trug Meghan eine Jacke, die sie zuletzt anhatte, als sie noch keine Herzogin war!

Paparazzi-Aufnahmen die Daily Mail vorliegen, zeigen den betont legeren Look der einstigen Suits-Darstellerin auf dem Weg zum Flughafen im kanadischen Victoria: Meghan saß selbst hinter dem Steuer eines Land Rovers, hatte eine Mütze auf und trug einen warmen Parka. Das Stück hängt schon länger in ihrem Kleiderschrank – es handelt es sich um eine Jacke der Marke Soia & Kyo, der für umgerechnet rund 620 Euro zu erstehen ist. Das letzte Mal wurde sie damit im November 2017 am Set der Suits-Anwaltsserie in Toronto gesehen – wenige Wochen bevor die damalige Schauspielerin ihren Beruf zugunsten der Beziehung mit Harry aufgab.

Stellt sich die gebürtige US-Amerikanerin so vielleicht schon darauf ein, wieder ihrem alten Beruf nachzugehen? Noch sind viele Fragen in Bezug auf die Zukunft des Paares offen – spekuliert wurde jedoch, dass Meghan nach ihrem Rücktritt von den royalen Pflichten durchaus wieder Filmrollen ergattern könnte. So soll die Mutter von Archie Harrison bereits einen Synchronsprecherinnen-Part für Disney an Land gezogen haben, wie The Times berichtete.

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Meghan bei ihrem Besuch im Brinsworth House am 18. Dezember 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im Februar 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de