Herzogin Meghan (38) genießt offensichtlich ihre neu gewonnene Freiheit! In der vergangenen Woche ließen die einstige Schauspielerin und ihr Mann Prinz Harry (35) die Bombe platzen: Das Paar möchte von seinen Hauptämtern innerhalb der Königsfamilie zurücktreten und finanziell unabhängig leben. Meghan machte sich kurz nach der Verkündung schon auf den Weg nach Kanada, wo die beiden für eine Übergangszeit leben werden. Fernab von royaler Etikette genieße sie dort ein ruhiges Leben – und dabei wurde sie nun abgelichtet: Fotografen erwischten sie vor dem Flughafen in Victoria dabei, wie sie selbst hinterm Steuer saß und eine Freundin abholte!

Auf den Schnappschüssen der Paparazzi, die Daily Mail vorliegen, ist die Herzogin offensichtlich bester Laune. Nachdem sie hinterm Steuer eines schwarzen Land Rovers am Donnerstagnachmittag am Flughafen angekommen war, unterhielt sie sich angeregt im Wagen mit einem Mann, der auf dem Beifahrersitz saß – dabei handelt es sich laut Informationen der Zeitung womöglich um einen Bodyguard. Nach zehn Minuten sei schließlich Heather Dorak eingestiegen, die aus den USA angereist sei, um Meghan übers Wochenende zu besuchen.

Bei dem Gast handelt es sich um eine Pilateslehrerin, mit der der Suits-Star schon seit Jahren befreundet sein soll. Ihre Kurse besuchte die 38-Jährige seit sie in der Anwaltsserie mitwirkte. Im Mai 2018 war Heather auch zur Traumhochzeit des royalen Paares eingeladen, später in diesem Jahr waren die Frauen sogar zeitgleich schwanger. Während Meghan ein unbescholtenes Leben in Übersee führt, absolvierte Harry im 8.000 Kilometer entfernten London einen offiziellen Termin, bei dem er Fragen zu seiner Zukunft nach dem sogenannten Megxit ignorierte.

