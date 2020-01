Liebes-Glück auf der Rolltreppe! 2014 hatte Christian Tews (39) als Der Bachelor nach der großen Liebe gesucht. In Katja Kühne (34), die vom RTL-Rosen-Kavalier die letzte Schnittblume bekam, hatte er allerdings doch nicht seine Traumfrau gefunden. Kurz nach der Show funkte es allerdings mit einer anderen Dame: Christian ist mit seiner Liebsten Claudia überglücklich und bereits seit 2015 verheiratet. Doch wie hatte sich das Paar damals eigentlich kennengelernt?

"Wie haben wir uns kennengelernt, Schatz? In Berlin auf der Rolltreppe...", verrät die Vierfach-Mama in ihrer Instagram-Story. Zusammen mit ihrem Liebsten stellt sich Claudia den Fragen ihrer Fans – die beiden plaudern mit einem Glas Wein in der Hand ganz entspannt aus dem Nähkästchen. Kurz nach der Ausstrahlung von "Der Bachelor" sei sie beruflich in Berlin gewesen und habe den TV-Star zufällig auf einer Rolltreppe getroffen. Bei der Frage nach einem Autogramm für ihre Tochter habe alles seinen Anfang genommen. "So schnell geht's! Und jetzt sitzen wir hier ein paar Jahre später mit Kindern...", zieht Christian ein Fazit.

Neben den Kindern Julia und Max, die Claudia mit in die Ehe gebracht hatte, durfte sich das Pärchen vor mittlerweile vier Jahren über gemeinsamen Nachwuchs freuen: Im Oktober 2015 kamen ihre Zwillingstöchter Paulina und Marlena zur Welt, wenn auch einige Wochen zu früh. "Aber beide waren richtige Kämpferinnen und durften damals zwei Tage vor Heiligabend endlich nach Hause", erinnerte sich der Familienvater erst kürzlich auf seinem Social-Media-Kanal.

