Ein besonderes Datum, das Christian Tews (39) ganz emotional macht! Nachdem sein Der Bachelor-Glück mit Katja Kühne (34) nicht lange gehalten hatte, verliebte sich der gelernte Bankkaufmann neu. Seine heutige Ehefrau Claudia Lösch brachte zwei Kinder mit in die Beziehung, die kurze Zeit später dann die kleinen Schwestern Paulina und Marlena bekamen. Das ist nun genau vier Jahre her – gerührt denkt Christian an den schwierigen Start der Zwillinge ins Leben zurück!

Die Mädchen mussten am 29. Oktober 2015 per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden, weil ihre Mutter eine Schwangerschaftsvergiftung erlitten hatte – in der 29. Woche. "Es ging Schlag auf Schlag und eigentlich waren wir so gar nicht darauf eingestellt, nicht sooo früh! Marlena wog 1050 Gramm und unsere Paulina gerade mal 920 Gramm. Aber beide waren richtige Kämpferinnen und durften zwei Tage vor Heiligabend endlich nach Hause", erinnerte sich der Familienvater am Dienstag in seinem bewegenden Facebook-Beitrag. Wenn er an die ungewisse Zeit denke, kommen ihm die Tränen, schrieb der TV-Darsteller.

Heute feiern seine Töchter schon ihren vierten Geburtstag und verkleiden sich, wie das Foto zum Posting zeigt, zu diesem Anlass mit niedlichen Einhorn-Haarreifen. "Wir sind wahnsinnig glücklich, stolz und dankbar, solch zwei wunderbare und lebensfrohe Mädchen zu haben, die, wenn sie sich auch optisch stark ähneln, beide sich zu so wundervollen und einzigartigen Persönlichkeiten entwickeln", schwärmte der einstige Rosenkavalier über seine Mädels, die er liebevoll "Lenchen und Linchen" nennt.

