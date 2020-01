Iris Mareike Steen (28) startet 2020 mit einem Make-over! Die GZSZ-Darstellerin zeigte sich in den vergangenen Jahren mit unterschiedlichsten Hairstyles. Ob lang oder kurz, glatt oder gelockt – die Schauspielerin probierte alles aus. Eines blieb aber unverändert: ihre Haarfarbe. Sie trug ihre Mähne schon immer in einem hellen Blond, zeitweise sogar platinblond. Doch damit ist jetzt Schluss! Iris zeigte sich jetzt mit einem neuen Look – und neuer Farbe.

Kurz vor dem Friseur-Besuch hatte die 28-Jährige etwas Muffensausen, wie sie in ihrer Instagram-Story berichtet: "Ich bin ein bisschen nervös und aufgeregt, weil meine Haare jetzt gleich gefärbt werden – und zwar dunkelblond. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht." Wenige Stunden später präsentiert sie dann das Endergebnis. "Ich muss mich noch daran gewöhnen. Aber ich mag Veränderungen und das ist definitiv eine Veränderung. Das ist halt meine Naturhaarfarbe, die ich seit einer Million Jahre nicht hatte", erklärt sie.

Auch wenn Iris mit dem dunkleren Ton nicht ganz warm geworden ist, scheint ihre Community hellauf begeistert zu sein. "Tausend Dank für so viele liebe, tolle Nachrichten – und das in kürzester Zeit. Das bedeutet mir echt wahnsinnig viel, weil ich zugeben muss, dass ich echt ein bisschen unsicher war", freute sich die Berlinerin. Durch das positive Feedback sei sie in Bezug auf ihre neue Haarfarbe jetzt viel selbstbewusster.

