Viele erinnern sich vielleicht nicht mehr, aber Brad Pitt (56) und Gwyneth Paltrow (47) waren mal ein Liebespaar! Der Frauenschwarm und die Hollywood-Schönheit lernten sich in den 90er Jahren am Filmset von dem US-Thriller "Seven" kennen. Ab 1994 waren sie ein Paar – doch nach drei Jahren endete die Romanze der beiden Welt-Stars. Nun gab die Ex-Frau von Coldplay-Frontmann Chris Martin (42) zu: Nach dem Liebes-Aus mit Brad kam ihr vor Liebeskummer sogar der Appetit abhanden!

In einem aktuellen YouTube-Video hält die 47-Jährige ein Titelbild des Magazins Harper's Bazaar in den Händen, auf dem sie abgebildet ist. Das Shooting dazu hatte nach dem Beziehungsende stattgefunden und Gwyneth erinnert sich an den Zeitpunkt zurück: "Brad Pitt und ich hatten uns gerade getrennt und ich konnte einfach nichts essen. Ich war viel zu dünn und das war ärgerlich, aber es ist ein schönes Bild." Nach diesem Titelbild zierte Gwyneth noch viele weitere Male die erste Seite des Magazins – so auch in der kommenden Februar-Ausgabe.

Schon im vergangenen Jahr verriet die "Iron Man"-Darstellerin der Öffentlichkeit, wie sehr sie unter der Trennung leiden musste: Demnach hatte sie 1998 sogar fast die Dreharbeiten für den Film "Shakespeare in Love" abgesagt, so schlecht sei es ihr damals gegangen. Am Ende verkörperte sie aber doch noch die Hauptrolle – und erhielt dafür ein Jahr darauf sogar einen Oscar.

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Anzeige

Diane Freed / Getty Brad Pitt und Gwyneth Paltrow, 1999

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de