Die erste Woche bei The Biggest Loser ist geschafft! Es ist wieder so weit: Seit Kurzem kann man 18 Schwergewichte bei ihrem Kampf gegen überschüssige Kilos beobachten. Bereits in den ersten Tagen stieß der eine oder andere dabei schon an seine Grenzen. Ausschließlich gesundes Essen sowie eine Menge Sport standen an der Tagesordnung. Die Herausforderung Gewichtsabnahme lief nicht bei allen Kandidaten gleich rund. Doch nach dem finalen Wiegen wurde bekannt gegeben, dass sich in der zweiten Folge noch keiner aus dem Camp verabschieden müsse!

Wie in jeder Episode stand den Teilnehmern am Ende der Sendung der Schritt auf die Waage bevor. Grundsätzlich bedeutet das für die Teilnehmer mit der geringsten prozentualen Abnahme das Aus! Besonders eng wurde es dabei nun für Jessica und Sarah. Jessica konnte ihren Ausgangswert nur um 3,86 Prozent verringern, Sarah nahm 4,17 Prozent von ihrem anfänglichen Gewicht ab. Doch verabschieden musste sich letztendlich keine der beiden! "Es gibt zwei Dinge, die für mich hier bei 'Biggest Loser' entscheidend sind: Zum einen wollen wir euch Wissen vermitteln, um euch fit für zu Hause zu machen, und zum anderen wollen wir, dass ihr eure Grenzen kennenlernt und dass ihr diese Grenzen überschreitet und dass ihr Erfahrungen hier macht, die euch den Rest eures Lebens tragen", erklärte Camp-Chefin Christine Theiss (39). "Und deswegen möchte ich, dass ihr alle diese Erfahrungen noch macht!"

Zwei, die diese zweite Chance keinesfalls gebraucht haben, waren Tülay und Daniel. Tülay speckte mit 10,5 Kilogramm von den weiblichen Mitstreiterinnen am meisten ab. Daniel knackte sogar einen Show-Rekord: 21,4 Kilo verlor er innerhalb der ersten sieben Tage. Das hatte beim TV-Experiment noch kein Abnehmwilliger vor ihm geschafft.

"The Biggest Loser – Secret Team"-Folgen auf www.the-biggest-loser.de sowie auf YouTube im Anschluss an die "The Biggest Loser" Folgen am Sonntag bei Sat.1.

Instagram / christine_theiss_official Christine Theiss, "The Biggest Loser"-Camp-Chefin

Anzeige

© SAT.1/Arya Shirazi Jessica, Kandidatin von "The Biggest Loser" 2020

Anzeige

The Biggest Loser, Sat.1 Kandidat Daniel bei "The Biggest Loser"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de