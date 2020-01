Heute wäre Mac Miller (✝26) 28 Jahre alt geworden! Vor rund eineinhalb Jahren schockierte der Tod des gefeierten Rap-Stars die ganze Welt. Der damals 26-Jährige starb am 7. September 2018 in seiner Heimatstadt Los Angeles. Er wurde damals tot in seiner Wohnung gefunden. Ein fataler Drogenmix aus Betäubungsmitteln, Kokain und Alkohol hatte den Musiker das Leben gekostet. Nun wurde posthum sein letztes Album veröffentlicht – und Mac hätte heute allen Grund zum Feiern gehabt.

Vor zwei Tagen erschien die Platte, an der Mac kurz vor seinem Tod so fieberhaft gearbeitet hatte. Zusammen mit seinem Produzenten Jon Brion stellte er das Album "Circles" fertig, das als Pendant zu seinem vorherigen Longplayer "Swimming" gedacht war. Wie es in einem aktuellen Instagram-Post heißt, vollendete Jon nach dem Tod des 26-Jährigen das Werk– und Fans und Freunde kommen jetzt noch in den Genuss von Macs letzten musikalischen Inspirationen. "Circles" wurde zwei Tage vor seinem Geburtstag veröffentlicht.

Obwohl Mac nicht mehr lebt, wird er noch immer von seinen Fans unterstützt. So wurden die Videos, die zu den Songs der neuen Platte auf YouTube veröffentlicht wurden, schon nach kürzester Zeit mehr als 500.000 Mal aufgerufen.

Actionpress/ BFA Mac Miller im Oktober 2016

Actionpress/ BFA Mac Miller, Rapper

Getty Images Mac Miller im Juli 2013

