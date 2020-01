Jennifer Frankhauser (27) im Freudentaumel! Ende letzten Jahres bestätigte die Influencerin endlich die Gerüchte, um eine neue Liaison: Sie ist bis über beide Ohren verliebt und offiziell vergeben! Ihr neuer Partner heißt Steffen und kommt aus Ludwigshafen, genau wie Jenny. Wie glücklich sie mit ihm ist, beweist die ehemalige Dschungelcamp-Siegerin ihren Followern regelmäßig mit süßen Pärchenbildern im Netz. Zu einem ihrer Postings hat Jenny ihrem Freund nun sogar eine emotionale Liebesbotschaft notiert!

"Nur du und ich, nur wir zwei. Haben nicht viel, doch sind unendlich reich", schwärmt die 27-Jährige auf Instagram über ihre neue Liebe. Auf dem dazugehörigen Paar-Selfie ist die brünette Beauty mit ihrem Freund auf einem Boot zu sehen – die beiden strahlen um die Wette. "Brauchen uns, so wie Bonnie und Clyde. Wie Bonnie und Clyde, für die Ewigkeit", schrieb Jenny weiter zu der Aufnahme.

Und nicht nur Jenny ist von ihrem Freund hin und weg, sondern auch ihre Community scheint sich sehr über den neuen Mann an ihrer Seite zu freuen. "So ein schönes Pärchen" und "So sieht Glück aus" kommentierten beispielsweise zwei Abonnenten unter dem Posting.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser (r.) mit ihrem Freund Steffen

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Freund Steffen

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Ex-Dschungelkönigin

