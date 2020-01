Christin Kaeber offenbart, wie es ihr wirklich während der Schwangerschaft geht! Die Reality-TV-Bekanntheit ist aktuell im neunten Monat – nur noch rund fünf Wochen trennen sie von der Geburt ihrer kleinen Tochter. Mit süßen Babybauch-Fotos, aber auch ehrlichen Updates hält die Blondine ihre Fans auf dem Laufenden und macht dabei immer wieder deutlich: Ein Kind auszutragen ist kein Zuckerschlecken. Auf Social Media offenbart die Polizistin, dass sie sich damit schwertut, ihre Schwangerschaft zu genießen!

"Ich liebe meine Tochter, seit ich von ihr erfahren habe. Ab diesem Moment wusste ich, dass ich um sie kämpfen und alles in meiner Macht Stehende für sie tun werde. [...] Jedoch davon abgesehen, gab es in dem Zeitraum meiner Schwangerschaft nur wenige Tage, an denen ich mich wohlgefühlt habe", gab sie ganz ehrlich auf Instagram zu. Anfangs hatte die Schwester von Liz Kaeber (27) mit Übelkeit und unangenehmen Ischias-Schmerzen zu kämpfen. "Bis hin zu einer frühzeitigen, wenn auch nicht sehr lang anhaltenden Inkontinenz", erklärte Christin weiter. Mit diesem offenen Geständnis will sie anderen Bald-Mamis Mut machen: "Überall wohin man hört, wird vorausgesetzt, dass man es als Frau zu lieben hat, schwanger zu sein. [...] Die Worte 'genieße es doch' treffen auf mich nicht zu. Augen zu und durch."

Doch beim Gedanken an ihren kleinen Knirps sind die Unannehmlichkeiten für Christin relativiert: "Ich liebe unsere kleine Maus und, um unser größtes Wunder in den Armen halten zu können, setzt es all diese Veränderungen voraus. Dafür nehme ich all das in Kauf."

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber fasst sich an den Bauch

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de