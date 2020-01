Endlich hat Prinz Harry (35) die Gründe für seinen Rückzug erklärt! Fast zwei Wochen ist es nun her, dass der Herzog von Sussex und seine Ehefrau Herzogin Meghan (38) verlauten ließen, ihre royalen Ämter niederzulegen. In einer persönlichen Rede in London hat Archie Harrisons Vater sich nun erstmals selbst zu Wort gemeldet und betont: Dieser Schritt sei für seine Familie zwingend notwendig gewesen!

In seiner siebenminütigen Ansprache bei einem Charity-Event sagte der 35-Jährige: "Die Entscheidung, die ich für meine Frau und mich getroffen habe, zurückzutreten, ist keine, die ich leichtfertig getroffen habe." Monatelange Gespräche und viele Jahre voller Herausforderungen lägen hinter ihm und Meghan. "Ich weiß, dass ich nicht immer alles richtig gemacht habe, aber was das betrifft, gab es wirklich keine andere Alternative", meinte Harry. Gleichzeitig beteuerte er, dass ihn die Entscheidung auch traurig mache.

Der Brite und seine Familie seien von allem Bekannten zurückgetreten, um einen Schritt in ein friedlicheres Leben zu gehen. In Meghan habe Harry die Liebe und das Glück gefunden, auf das er sein ganzes Leben gehofft habe: "Ich hoffe, dass die Menschen verstehen, wie es so weit kommen konnte."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie

Getty Images Prinz Harry bei einer Rede im Januar 2020

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

