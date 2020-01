Toni Trips ist draußen und darf ihre restliche Zeit in Australien in einem Luxushotel genießen! Nach dem Bachelor in Paradise-Star Marco Cerullo (31) musste auch die DSDS-Kandidatin von 2019 im Dschungelcamp ihre Koffer packen und ihre Mitstreiter verlassen. Für die Sängerin kam der Rauswurf sichtlich überraschend. Zurück in der Zivilisation ist sich Toni sicher: Eine bestimmte Person im TV-Urwald wird ihr alles andere als fehlen!

Die 22-Jährige war wie die meisten anderen Camper einige Male mit Danni Büchner (41) angeeckt. Während einer Nachtwache kam es sogar zu einer handfesten Diskussion. Im Gespräch mit Promiflash erklärte Toni nun: "Auch wenn ich sie als netten, liebenswürdigen Mensch kennengelernt habe – aber die Chemie zwischen uns hat einfach nicht gepasst."

Trotz der Differenzen mit Danni ist die "Traum"-Interpretin von der Wahl des Publikums enttäuscht. Sie wäre gerne weiter im Camp geblieben, um noch eine Dschungelprüfung zu absolvieren. Ihr Abenteuer im Buch bezeichnet sie dennoch als "tolle Zeit", die sie nie vergessen werde. "Außerdem schätze ich jetzt Essen und allen Luxus, der für uns sonst so normal ist, viel mehr wert", betont Toni in dem Interview mit Promiflash.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Menne Daniela Büchner im Dschungelcamp 2020, Tag 8

Anzeige

Instagram / tonitrips Toni Trips nach ihrem Dschungelcamp-Auszug

Anzeige

TVNOW Toni Trips und Elena Miras an Tag 10 im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de