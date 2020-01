Was für ein Schreck am frühen Morgen für Daniela Katzenberger (33)! Die Kultblondine berichtet ihrer Community täglich aus ihrem Leben – und liebt es, ihre Fans dabei mit schrägen Witzen oder schonungslos ehrlichen Beiträgen wie Haar-Experimenten zu unterhalten. So behielt sie auch den heutigen Zwischenfall während ihres momentanen Köln-Trips nicht für sich: Daniela musste ihr Hotel wegen eines Bombenfunds fluchtartig verlassen!

"Ich sitze in Köln im Hotel und habe gerade erfahren, dass ich in 20 Minuten hier raus muss, weil eine Bombe entschärft wird. Ich dachte erst, das ist ein Scherz", begann die 33-Jährige ihre Instagram-Story. Doch es war bitterer Ernst: Wie unter anderem Der Spiegel berichtete, hatten Bauarbeiter am Montagabend in der Rheinmetropole eine Weltkriegsbombe entdeckt. Am Dienstag wurde die Zehn-Zentner-Bombe dann freigelegt und aus Sicherheitsgründen die Umgebung gesperrt. Erst über die Medien habe Daniela von dem Fund erfahren. "Es ist tatsächlich so, irgendwie haben sie eine Bombe gefunden, eine Fliegerbombe", meinte sie dann schockiert.

In Panik geriet die Frau von Lucas Cordalis (52) aber nicht. Während sie die Videos aufnahm, genoss sie in Seelenruhe ihr Frühstücks-Müsli. "Ich muss mich jetzt mal ein bisschen beeilen", stellte sie schließlich fest. Am Ende ging zum Glück alles gut: Die Bombe wurde entschärft und die Katze zeigte sich einige Stunden nach ihrer explosiven Insta-Story beim Shoppen in einem Discounter.

