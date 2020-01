DJ Khaled (44) schwebt im absoluten Papa-Glück! Im vergangenen September hatte der Musiker stolz bekannt gegeben, dass er gemeinsam mit seiner Frau Nicole Tuck den zweiten Nachwuchs erwartet – und zwar einen kleinen Jungen. Seitdem wartete der "No Brainer"-Interpret sehnsüchtig auf die Geburt seines Söhnchens. Nun war es endlich so weit: Khaled ist wieder Papa geworden – und dokumentierte die Geburt sogar mit einer Fotoreihe!

Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte der US-Amerikaner am frühen Dienstagmorgen gleich mehrere Aufnahmen aus dem Krankenhaus. Darauf sieht man den Produzenten gemeinsam mit einer Ärztin im Kreißsaal, während seine Frau in den Wehen lag. Auf dem letzten der vier Schnappschüsse strecken sowohl Khaled als auch die Medizinerin ihre Arme in die Höhe – das Baby war da! "Danke Allah! Danke meine Königin Nicole, ich segne Sie, Dr. Jin – ein Weiterer ist da!", schrieb der 44-Jährige dazu.

Für Khaled ist es bereits der zweite Stammhalter infolge: Söhnchen Asahd ist bereits dreieinhalb Jahre alt und durfte seinen Papa sogar schon auf Events begleiten. Jetzt ist der kleine Knirps ein großer Bruder.

Instagram / djkhaled DJ Khaled während der Geburt seines Sohnes im Krankenhaus

Instagram / djkhaled Dj Khaled mit der Ärztin Dr. Jin

Getty Images DJ Khaled und seine Familie

