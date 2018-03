Einfach zu sweet! Es ist nicht das erste Mal, dass DJ Khaled (41) seinen kleinen Sohn mit auf einen Red Carpet schleppt. Ob iHeartRadio-Award oder die Grammys – der Spross des Musikproduzenten war in seinen ersten Lebensmonaten schon auf so einigen Events. Jetzt nahm der stolze Papa sein erstes Kind erneut mit auf einen roten Teppich – diesmal in einem ganz besonderen Aufzug. Bei den BET Awards am 25. Juni wurde der Süße von seinen Eltern in einem türkisen Mini-Smoking umhergetragen. Dabei verzog Klein-Asahd keine Miene und lies die Foto-Arie ganz entspannt über sich ergehen. Wenn aus diesem Red-Carpet-Racker nicht mal ein großer Star wird.



