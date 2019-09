Baby Nummer zwei ist bereits auf dem Weg! Seit etwas mehr als zwei Jahren darf sich DJ Khaled (43) Daddy nennen. Seine Frau Nicole und er krönten 2016 ihr Familien-Glück mit der Geburt ihres kleinen Sohnes Asahd. Jetzt hat das Paar erneut großen Grund zur Freude. Wie der Musikproduzent jetzt verkündet, wird er schon bald zum zweiten Mal Vater. Seine Liebste erwartet einen Jungen.

"An den kleinen Jungen im Bauch: Ich liebe dich", schreibt der amerikanische DJ auf Instagram zu einem Video der ganzen Family bei einer Ultraschalluntersuchung. Nicht nur der stolze Papa bestaunt auf dem Gerät das winzige Leben im Bauch der Schwangeren, auch Söhnchen Asahd ist neugierig und sieht sich seinen kleinen Bruder schon aus nächster Nähe an. "Gerade als ich dachte, das Leben könnte nicht mehr besser werden, habe ich erfahren, dass meine Frau einen weiteren Sprössling bekommt", versucht der Musik-Star seine Gefühle im Netz auszudrücken.

In dem emotionalen Post freut er sich aber nicht nur auf das kleine Wunder, das schon bald das Licht der Welt erblicken soll. Der Amerikaner nutzt die Gelegenheit auch für eine süße Liebeserklärung an die werdende Mutter und seinen ältesten Spross. "Meine Königin! Ich lieber dich über alles! Asahd, ich liebe dich so sehr", richtet er die Worte an seine Liebsten.

Getty Images Nicole Tuck und DJ Khaled

Getty Images DJ Khaled und seine Familie

Getty Images DJ Khaled

