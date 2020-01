Will sie nicht länger im Schatten ihres ehemaligen Bosses stehen? Kylie Jenner (22) ist seit Jahren eine erfolgreiche Unternehmerin. Neben ihrer eigenen Make-up-Linie ist der Keeping up with the Kardashians-Star mittlerweile selbst zu einer Marke geworden. Kein Wunder, dass sie viel Personal um sich herum hat – so auch ihre Assistentin Victoria Villarroel (27). Doch Victoria arbeitet nicht mehr für Kylie: Sie will angeblich lieber ihre eigene Netz-Karriere anzukurbeln!

Wie ein Insider gegenüber Us Weekly berichtet, hat die Beauty gekündigt, um sich auf ihre eigene Karriere zu konzentrieren. "Victoria möchte selbst ein Influencer sein und will sich darauf jetzt konzentrieren. Kylie und [sie] sind aber immer noch gute Freunde", gab die Quelle dem Online-Portal preis. Kylie würde demnach nicht sauer auf ihre Freundin sein.

In einem Instagram-Story-Statement stellte Victoria dann aber eines klar: Sie wollte nicht berühmter werden oder eine Netz-Karriere abseits der Kardashian-Jenner-Schwester starten. "Ich habe mit Kylie über fünf Jahre zusammen gearbeitet und sie ist zu einer meiner besten Freundinnen geworden. Wir beide haben vor ungefähr einem Jahr entschieden, dass es Zeit war, auf beruflicher Ebene allein weiterzuwachsen", gab die Beauty offen bekannt.

Instagram / victoriavillarroel Victoria Villarroel, Kylie Jenners ehemalige Assistentin

Instagram / victoriavillarroel Kylie Jenner, Victoria Villarroel und Yris Palmer

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Make-up-Mogulin

