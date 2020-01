Wollte Kader Loth (47) hiermit etwa Anastasiya Avilova (31) schmälern? Letztere weilt ja momentan im Dschungelcamp – und scheint sich dort mit Daniela Bücher (41) regelrecht verbündet zu haben. Allerdings sah das vor Beginn der RTL-Show noch ganz anders aus: Da hatte Anastasiya ihrer jetzigen Busch-Kumpanin vorgeworfen, sich mit ihrem früheren Partner Ennesto Monté (44) etwas zu gut zu verstehen. Das wiederum schien Kader als guter Freundin von Danni aber nicht zu schmecken – könnte sie Anastasiya deshalb beim Dschungelstart gedisst haben?

Beim Dschungelcamp-Screening von Julian F.M. Stöckel erklärte Kader gegenüber Promiflash, wer ihrer Meinung nach schnell rausfliegen würde: "Die Freundin von Ennesto, die kennt man ja nun überhaupt nicht! Die könnte rausfliegen." Ob sie die Brünette damit degradieren wollte? So oder so stand die 47-Jährige vor dem Start der Sendung voll und ganz hinter der Witwe von Jens Büchner (✝49). Sie sah sie klar im Vorteil gegenüber ihren Mitstreitern: "Für Danni gibt es keine Konkurrenz! Das sind alles Amateure."

Ob Kader aktuell immer noch an Dannis Erfolgschancen glaubt? Immerhin scheint diese momentan im Camp immer mehr Sympathien zu verlieren. Selbst Freunde wie der Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi (41) erkennen sie in der Show kaum noch wieder. In einem Promiflash-Interview meinte der Sänger sogar schon: "In dem Zustand, in dem sie momentan ist, würde ich ihr sagen: 'Sag die Phrase und geh raus.'"

Wehnert, Matthias / ActionPress Kader Loth neim Dschungelcamp-Screening im Januar 2020 in Berlin

Kammerer,Bernd / ActionPress Anastasiya Avilova vor ihrem Flug nach Australien im Januar 2019

Getty Images Kader Loth im Juni 2015 in Berlin

