Heftiges Geständnis von The Biggest Loser-Kandidatin Nadine! Die Blondine nimmt dieses Jahr an dem Abspeck-Format teil, um für ihr Wunschgewicht zu kämpfen. Dafür wurde sie ins Secret Team der YouTube-Stars Sarah (28) und Dominic Harrison (28) gesteckt. Nach nur zwei Wochen intensivem Training und gesunder Ernährung konnte Nadine nicht nur bereits ein paar Kilos abspecken – sondern bekommt auch die gesundheitlichen Auswirkungen deutlich zu spüren: Nach einer langen Pause hat die Periode wieder bei ihr eingesetzt!

"Die letzten sieben Jahre hatte ich meine Tage nicht, die sind einfach weggeblieben – ja und jetzt, nach ein paar Wochen des Projekts, kamen meine Tage zurück. Ja, der Körper funktioniert wieder, das macht mich natürlich sehr glücklich", jubelte Nadine in ihrem Video-Tagebuch. Dass sie deshalb mehrere Tage mit Kreislaufproblemen und Unterleibskrämpfen zu kämpfen hatte, sei es ihr allemal wert: "Mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen."

Auch wenn Nadine viel früher auf dieses Warnsignal hätte reagieren müssen, sei Sarah mächtig stolz auf ihren Fortschritt: "Das finde ich wirklich sehr stark, dass wir das jetzt schon nach so kurzer Zeit so große Erfolge erzielen konnten", betonte sie im Vieraugengespräch mit ihrem Schützling und erklärte: "Dein Körper ist jetzt gerade dabei, sich wieder zu ordnen und wieder auf die richtige Bahn zu kommen."

"The Biggest Loser" – immer sonntags, um 17:30 Uhr in SAT.1 und im Anschluss die "The Biggest Loser – Secret Team"-Folgen mit Sarah und Dominic Harrison auf www.the-biggest-loser.de sowie auf YouTube.

SAT.1 / Benedikt Müller Dominic und Sarah Harrison bei "The Biggest Loser"

© SAT.1/Benedikt Müller Nadine, Kandidatin von "The Biggest Loser – Secret Team"

Sat.1 Sarah Harrison und Nadine von "The Biggest Loser Secret Team"

