Seit dem 5. Januar läuft wieder The Biggest Loser im TV. In der elften Staffel hat sich so einiges verändert – neben einer neuen Trainerin sind dieses Jahr auch Sarah (28) und Dominic Harrison (28) als Coaches für das "Secret Team" am Start. Zusammen wollen die beiden sechs Kandidaten zu Hause beim Kilo-Kampf unterstützen – doch wie genau werden Sarah und Domi das angehen? Im Promiflash-Gespräch klärt der Fitness-Liebhaber auf!

Der persönliche Kontakt zu ihren Schützlingen ist den beiden sehr wichtig. So holen sich die Netz-Stars regelmäßiges Abnehm-Feedback von den Teilnehmern ein. "Wir stehen Tag für Tag in Kontakt. Videotrainingseinheiten und persönliche Treffen finden auch statt, um alles Schritt für Schritt weiter auszubauen", erzählt der 28-Jährige gegenüber Promiflash. Das Paar wolle seine Abnehmwilligen einfach von Anfang an ganz genau kennenlernen.

Dabei verfolgen die Eltern der kleinen Mia Rose (2) aber auch ein ziemlich konkretes Ziel. "Wir möchten ihnen Disziplin, Organisation und Verantwortung beibringen und wir geben alles, damit unsere Kandidaten ihre gesetzten Ziele erreichen werden", gibt Domi im Interview weiter preis.

