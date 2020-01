Bist du schwanger? Wann kommt das Baby? Diese Fragen gehen Carmen Mercedes so langsam gehörig auf den Keks. Im vergangenen Sommer gab die Bloggerin ihrem Mann Niclas in einer traumhaften Zeremonie zum zweiten Mal das Jawort. Seitdem sitzen die Fans des Netz-Stars auf heißen Kohlen und fragen sich: Wann wagt das Paar nur den nächsten Schritt? Carmen weiß die Anteilnahme ihrer Community zu schätzen, wendet sich jetzt aber mit einer wichtigen Botschaft an ihre Follower.

Mehrmals am Tag erreichen die Kölnerin zahlreiche Nachrichten mit der Frage: Bist du etwa schwanger? Grund zu dieser Annahme: ein verrutschtes T-Shirt oder ein Clip in der Story, in dem sie auf Alkohol verzichtet. "Ich weiß, dass das Thema Schwangerschaft auf Instagram sehr präsent und spannend ist. Doch ich muss auch zugeben, dass mich die ständigen Nachfragen nach einer möglichen Schwangerschaft ermüden", hält Carmen in einem ausführlichen und ehrlichen Instagram-Post fest. Sie findet es schade, dass vor allem jetzt nach den Flitterwochen viele davon ausgehen, dass die Turteltauben sofort mit der Familienplanung starten. Außerdem weist sie darauf hin, dass die ständige Nachfrage nach Nachwuchs auch schnell nach hinten losgehen kann: "Dieses ewige Fragen kann sehr belastend sein. Gerade für Paare, denen es vielleicht aus welchen Gründen auch immer nicht gelingt, Kinder zu bekommen."

Für dieses sensible Thema setzten sich bereits die Harrisons ein. Auch Sarah (28) und Dominic (28) werden regelmäßig gelöchert, wann denn nun Baby Nummer zwei geplant ist. Domis Appell hatte es wie Carmens damals in sich: "Entspannt euch! Erstens ist es extrem unhöflich, eine Frau jedes Mal zu fragen, ob sie schwanger ist. Zweitens finde ich es extrem schade, dass es schon richtig von uns erwartet wird."

