Elena Miras (27) platzt mal wieder der Kragen! An Tag 13 im Dschungelcamp kocht die Stimmung ziemlich hoch. Im Mittelpunkt der Diskussion steht dieses Mal aber nicht Danni Büchner (41) – nein, die ehemalige Love Island-Beauty gerät mit Raúl Richter (32) ordentlich aneinander. Grund: Vor der Dschungelprüfung hat er sich die falsche Trinkflasche geschnappt! Für die Beauty ein Anlass, direkt wieder an die Decke zu gehen: Elena lässt den Streit um die Trinkflasche eskalieren!

"Der Raúl hat seine Flasche hier gelassen. Er hat meine. Ich raste aus. Nein, wie ekelhaft", poltert die 27-Jährige los und fordert ein neues Behältnis. Der ehemalige GZSZ-Star kann die ganze Aufregung nicht verstehen. "Es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, die Flasche kurz in kochendes Wasser zu tun. Da hat sie sich etwas aufgespielt", fasst er locker die Situation zusammen.

Doch damit nicht genug: Als sich dann noch Sven Ottke in das Geschehen einmischt und lacht, spitzt sich die Situation zu. "Ich kann lachen, wann ich möchte. Ich habe nichts zu sagen. Mach dich vom Acker", entgegnet der Ex-Boxer Elena. Das lässt sich die Freundin von Mike Heiter aber nicht sagen und rastet vollkommen aus: "Denkst du, du kannst mir sagen, mach dich vom Acker? Geht's noch? Bisschen Anstand. Alter Opa will mir was sagen, wer denkt er, wer er ist."

TVNOW / Stefan Menne Prince Damien und Raúl Richter im Dschungelcamp

TVNOW Elena Miras, Sven Ottke und Prince Damien an Tag 13 im Dschungelcamp

TVNOW Elena Miras an Tag zehn im Dschungelcamp

