Was sich neckt, das liebt sich – zumindest scheint es so bei Rafi Rachek (30) und Sam Dylan (28) zu sein! Der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat und der Ex-Prince Charming-Teilnehmer machten Anfang Dezember ihre Liebe offiziell. Als Pärchen traten sie erstmals öffentlich bei der großen Wiedersehensfolge von Bachelor in Paradise auf. Sogar die Weihnachtsfeiertage verbrachten die beiden Hotties miteinander. Liebesgeständnisse haben sich die einstigen Kuppelshow-Kandidaten auch schon mitgeteilt. Allerdings fiel das erste Mal "Ich liebe dich!" in einer etwas hitzigen Situation.

Im Interview mit Promiflash offenbarte Sam, dass er es war, der zuerst seinem Liebsten die begehrten drei Worte mitgeteilt habe. Und das in einem eher ziemlich unerwarteten Moment. Denn Rafi soll zu diesem Zeitpunkt recht sauer über irgendeine Kleinigkeit gewesen sein. "Das fand ich irgendwie besonders süß. Da habe ich dann gesagt: 'Spatz, Ich liebe dich!'", schmunzelte der 28-Jährige. Später habe der Fitnesscoach das Liebesgeständnis dann auch erwidert.

Zudem erzählten die beiden frisch Verliebten, dass sie sich in allen Lebenslagen unterstützen und sich immer auf den anderen verlassen können. "Wir stehen zueinander und die Gefühle sind auch stark", schwärmte Rafi, während sein Lebensgefährte ihm nickend zustimmte.

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek, Weihnachten 2019

ActionPress Rafi Rachek und Sam Dylan bei der Premiere von "Cirque du Soleil- Totem" in Düsseldorf

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

