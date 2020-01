Hat sich Jessica Fiorini die Chance auf eine Rose bereits verspielt? Bei Der Bachelor buhlt die einstige Love Island-Kandidatin zurzeit um das Herz von Sebastian Preuss (29). Dabei gab sie von Anfang an offen zu, dass sie sich durch ihre Teilnahme nicht nur ein Happy End erhofft, sondern auch eine größere Fanbase – Jessi ist nämlich Influencerin. Doch mit ihrer Ehrlichkeit, die sie auch Basti gegenüber an den Tag legt, dürfte sie nicht nur Sympathiepunkte gesammelt haben: Der Junggeselle steht überhaupt nicht auf Instagram und Co.!

In der dritten Nacht der Rosen schnappte sich der sportliche Schnuckel die blonde Kandidatin für ein Einzelgespräch. Auf Bastis Frage, was sie sich erhoffe, antwortete sie prompt: "Ich mache ja auch Instagram und bin da ganz ehrlich: Ich weiß, man kriegt dadurch Reichweite." Davon abgesehen würde es die Social-Media-Prinzessin natürlich schön finden, sich zu verlieben. "Ich weiß nicht, ob du auch so ein bisschen auf Instagram unterwegs bist oder das machen willst, aber es ist ja auch ganz schön, wenn man die Leidenschaft dann zu zweit teilen kann", fuhr sie fort. "Ja, ich bin auf Instagram, aber ich habe in drei Jahren zweimal Bilder hochgeladen", meinte der 29-Jährige daraufhin trocken.

Mächtig Eindruck schinden konnte die Single-Lady mit ihrer Netz-Affinität bei ihm also nicht. "Für mich ist Instagram so eine virtuelle Welt. Ich bin Handwerker, muss was schaffen und sehen, was ich gemacht habe. Ich suche was Bodenständiges", gab Basti später im Interview zu. Ob Jessi jetzt noch auf eine Schnittblume hoffen kann?

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TVNOW Jessica Fiorini, Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Bachelor 2020

Anzeige

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de