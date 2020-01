Tag zwölf im Dschungelcamp und die Zahl der Anwärter auf die Buschkrone wird immer geringer. Nachdem am vergangenen Samstag Toni Trips ihre Koffer packen musste, hat nun eine weitere Verbündete von Elena Miras (27) den Rückweg in die Zivilisation angetreten: Sonja Kirchberger (55) musste am Montag das Camp verlassen. Jetzt befürchtet Elenas Freund Mike Heiter mögliche negative Konsequenzen für seine Liebste: Er glaubt, dass nun alle sie im Visier haben werden.

"Ich habe ein bisschen Angst, dass sich alle auf Elena einschießen", erklärte der Love Island-Star bei Ich bin ein Star – Die Stunde danach. Obwohl – oder gerade weil – sie ihre Meinung immer offen sage, glaube er, dass ihre Mitstreiter nun auf sie losgehen werden. Die Camper würden sich untereinander über ihre Gedanken über die jeweils anderen austauschen, während Elena auf die Leute direkt zugehen würde. Seine Freundin spreche offen über ihre Gedanken und Gefühle, erklärte Mike im Interview. "Damit macht sie sich wahrscheinlich nicht viele Freunde, aber dafür ehrliche."

Sonja sei ein Art Halt für die gebürtige Schweizerin gewesen, der ihr jetzt genommen wurde. Aber Mike glaube auch, dass Prince Damien (29) für Elena stattdessen diese Rolle übernehmen und eine Stütze sein könnte. "Ich glaube, die werden schon ein gutes Team sein", beteuerte der Das Sommerhaus der Stars-Sieger.

