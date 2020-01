Erfolgreicher hätte ihre Rückkehr in die Charts kaum sein können! Seit Oktober ist Selena Gomez' (27) kurzzeitige Karrierepause vorbei – mit ihrem Song "Lose You To Love Me", in dem sie ihre dramatische Trennung von Justin Bieber (25) verarbeitet hat, landete sie gleich einen Hit. Seitdem konnten ihre Fans die Veröffentlichung ihres Albums "Rare" kaum noch erwarten. Jetzt ist die Platte offiziell auf dem Markt und heiß begehrt: Sels Werk ist es auf Platz eins der Billboard Charts geklettert!

Auf ihrem Instagram-Account kann die 27-Jährige ihren Erfolg kaum fassen: "Ich danke euch so sehr, dass ihr etwas so Persönliches zu einem Moment gemacht habt, den ich nie vergessen werde. Alles, was ich mir wirklich wünsche, ist, dass ihr die Musik genießt und Liebe verbreitet."

Dass Selena bei den unglaublichen Verkaufszahlen ihre Finger mit im Spiel hatte, kehrt sie allerdings nicht unter den Teppich: "Es war mir ein bisschen peinlich, euch so oft darum zu bitten, mein Album zu streamen oder zu kaufen. Es hat sich nicht authentisch angefühlt", gesteht die Schauspielerin in dem Beitrag. Außerdem ist bekannt, dass sie selbst so viele Exemplare wie möglich gekauft hat.

Getty Images Selena Gomez in New York City

Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Selena Gomez in Kalifornien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de