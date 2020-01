So etwas gab es noch nie! Gestern Abend fand im Zoo Palast in Berlin die Premiere des neuen Til Schweiger-Streifens "Die Hochzeit" statt. Der Dresscode lautete "Just Married" (zu Deutsch: frisch verheiratet), weshalb viele Gäste in schicken, schwarzen Anzügen und weißen Kleidern auftauchten. Der Höhepunkt des Spektakels: Ein Paar ließ sich sogar live auf dem roten Teppich trauen – und Filmemacher Til schlüpfte in die Rolle des Trauzeugen!

Im Blitzlichtgewitter der Fotografen und vor laufenden Kameras gaben sich Mario und Nadine aus Stuttgart im Rahmen einer freien Trauung das Jawort. An ihrer Seite strahlte der 56-Jährige, der die etwas andere Zeremonie für ein Live-Video auf Instagram filmen ließ. Anschließend ließ sich Til gemeinsam mit dem Neu-Ehepärchen ablichten. Doch wie ist es wohl, einen echten Star als Trauzeugen zu haben? "Total toll, einzigartig und unbeschreiblich. Wir sind beide Fans von Til Schweiger, gucken gerne seine Filme. Es ist schön, ihn mal persönlich kennenzulernen. Und wir hoffen doch sehr, dass Til seinen Trauzeugen-Pflichten nachkommt", verriet die Braut im Interview mit der B.Z. aufgeregt.

Im Internet hätten sie und ihr Verlobter einen Heiratsaufruf gelesen, den sie kommentiert hatten. "Ich hätte nie gedacht, dass wir gewinnen. Wir waren Feuer und Flamme", schwärmte sie. Im September soll noch mal standesamtlich geheiratet werden.

Splash News Til Schweiger und das Brautpaar bei der "Die Hochzeit"-Premiere, Januar 2020

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Tl Schweiger, Filmstar

Anzeige

Splash News Til Schweiger und das Brautpaar bei der "Die Hochzeit"-Premiere, Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de