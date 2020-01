Hailey Bieber (23) macht gewöhnliche Straßen zu ihrem ganz persönlichen Laufsteg! Dass die Ehefrau von Musiker Justin Bieber (25) einen ganz besonderen Style hat, ist längst nichts Neues mehr. Statt sich aktuellen Trends anzupassen, bleibt die Victoria's Secret-Beautys stets ihrem ganz eigenen Stil treu – und der kann sich wirklich sehen lassen: So stylish schlendert die 23-Jährige nun in Los Angeles durch die Gegend!

Neue Paparazzi-Aufnahmen zeigen die Nichte von Alec Baldwin (61) nach einem Geschäftstermin in West Hollywood. Dabei trägt Hailey knackige Lackleder-Leggings, Plateau-Boots und einen knöchellangen Mantel des Luxus-Designers Alexander Wang in Rostbraun. Eine Tasche von Yves Saint Laurent sowie eine blickdichte Sonnenbrille machen das Outfit der US-Amerikanerin komplett!

Aktuell scheint Hailey sehr auf diesen Look zu stehen: Nur wenige Tage zuvor war sie in dieselben Stiefel, ebenfalls in einen schwarzen Rollkragenpulli und auch in einen XXL-Mantel geschlüpft. Neben dieser schwarzen Lederversion trug sie kürzlich auch eine beige superlange Jacke aus Wolle.

Juliano-AZ/X17online.com/ActionPress Hailey Bieber in West Hollywood

Anzeige

Juliano-AZ/X17online.com/ActionPress Hailey Bieber im Januar 2020

Anzeige

Backgrid/Action Press Hailey Bieber in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de