Dass Gwyneth Paltrows (47) Lifestyle-Shop Goop einige sonderbare Produkte im Angebot hat, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Einer der Artikel sticht dann aber doch aus der luxuriösen bis skurrilen Produktpalette hervor: Eine Duftkerze mit dem interessanten Namen "Riecht wie meine Vagina". Das Schräge daran: Die Kerze ist bereits restlos ausverkauft! Eine prominente Dame ist darüber besonders traurig: Heidi Klum (46) bat Gwyneth nun öffentlich, ihr eine der begehrten Vagina-Kerzen zukommen zu lassen.

Die Model-Ikone scheint so scharf auf Gwyneth' Bestseller zu sein, dass sie die Unternehmerin sogar via Social Media anflehte, ihr eine zuzusenden. Die 46-Jährige macht in ihrer Instagram-Story augenzwinkernd deutlich, dass sie schon überall nach der Spezialkerze gesucht habe, und fragt: "Kannst du mir nicht eine schicken? Ich will so gerne eine haben." Das parfümierte Leuchtmittel kostet rund 68 Euro, riecht aber offenbar nicht wirklich nach einem bestimmten, real existierenden weiblichen Intimbereich. In der Produktbeschreibung wird der Duft als "lustig, schön, sexy und wunderbar unerwartet" bezeichnet und soll nach einer Mischung aus Geranie, Bergamotte, Zedernholz, Rose und Bisamstrauch riechen.

Auf den schrägen Namen kam die Goop-Gründerin laut Firmen-Website durch einen Scherz mit ihrem Parfümeur, als sie an dem Duft gearbeitet haben. Die 47-Jährige habe plötzlich einfach gerufen: "Oh, das riecht wie meine Vagina!", woraus sich der Name entwickelt habe.

