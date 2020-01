Huch, diesen hübschen Kerl kennt man doch irgendwo her? Bei Köln 50667 weht zurzeit ein frischer Wind: Der Bruder von Mel (Mandy-Kay Bart) und Olli (Patrick Beinlich) tauchte Anfang des Jahres plötzlich auf. Verkörpert wird der Blondschopf von Jörg Sirtl, sein Rollenname lautet Jay. Beim Anblick des 42-Jährigen wird manch Fan ein Wiedererkennungsgefühl gehabt haben. Stimmt beinahe, denn: Jörg ist der Bruder von Sascha Sirtl, dem Big Brother-Gewinner von 2004/2005!

Vor 16 Jahren lief eine XXL-Version der berüchtigten Container-Show: Die fünfte Staffel von "Big Brother" dauerte damals ein ganzes Jahr! Die Bewohner zogen am 2. März 2004 ein – und 365 Tage später wurde der damals 27-jährige Sascha am 1. März 2005 zum Sieger gekürt. Als Gewinner konnte er sich über ein stolzes Preisgeld in Höhe von 1.000.000 Euro freuen. 2012 machte der gebürtige Bayer allerdings Schlagzeilen, weil er seinen Gewinn rückwirkend versteuern musste – insgesamt schuldete er dem Staat 700.000 Euro! Das bedeutete seinen Ruin: "Mein Leben ist zerstört. Dabei habe ich gar nichts verprasst", sagte er damals im Gespräch mit Bild.

Nun hat es sein Bruder Jörg ins Fernsehen geschafft: Er wird bei "Köln 50667" eine tragende Rolle übernehmen, das bestätigte der Sender RTL2 gegenüber Promiflash auf Nachfrage. Es ist jedoch nicht Jörgs erster Auftritt in dem beliebten TV-Format. Bereits 2015 spielte er eine Nebenrolle – und sein Zwilling Sascha damals auch! Der einstige "Big Brother"-Sieger selbst soll jedoch nicht zu "Köln 50667" zurückkehren.

