Christin Kaeber rührt mit einem total romantischen Geburtstagsgruß! Die Survivor-Bekanntheit freut sich zurzeit auf die Geburt ihres ersten Kindes und teilt seit der Bekanntmachung ihrer Schwangerschaft im vergangenen Oktober immer wieder Baby-Updates. Doch nun mogelt sich unter die vielen Kugelbauch-Fotos tatsächlich auch noch ein süßer Schnappschuss mit ihrem Freund und Kindsvater Leons. Mit liebevollen Worten gratuliert sie ihm zum Geburtstag!

"Seit du in mein Leben getreten bist, hast du die Welt für mich verändert. Mir so viel Liebe eingehaucht, wie ich es nie kannte", schreibt Christin in dem Instagram-Beitrag vom Dienstag. Die TV-Beauty kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus – sie sei stolz auf ihn und seine Entwicklung trotz vieler Widrigkeiten in seinem Leben. "Ein Leben lang. Hand in Hand. Und bald halten wir das Ergebnis unserer Liebe in den Armen", freut sich die künftige Mama über ihre Zukunft als kleine Familie.

Christin befindet sich bereits auf der Zielgeraden der Schwangerschaft. Der neunte Monat ist angebrochen, und sie bereitet sich schon auf die Geburt vor. Seit Anfang Januar ist auch ihre Tasche schon für den Krankenhausaufenthalt gepackt. Doch bislang lässt ihr Kleines noch auf sich warten.

