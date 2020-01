Promi-Damen verzaubern mit knalligem Schuhwerk! Stars und Sternchen sorgen immer wieder für riesige Trend-Wellen. 2019 griffen etwa Gigi Hadid (24), Taylor Swift (30) oder Kendall Jenner (24) immer wieder gerne zu Blazer-Kleidern und setzten sie in allen möglichen Kombinationen und Farben perfekt in Szene. Aber auch ein anderer Style ist derzeit total beliebt: Sind rote Stiefel etwa das neue Must-have für den Kleiderschrank?

Emily Ratajkowski (28) setzte ihre dunkelroten Stiefeletten mit Schlangen-Print bei einer Fashion Show von Michael Kors in New York in den Mittelpunkt, in dem sie ihr restliches Outfit im unauffälligen Schwarz hielt. Fashion-Ikone Victoria Beckham (45) wählte hingegen nicht nur untenrum eine knallige Farbe: Ihre Peeptoe-Boots rundete sie mit einem Midirock in derselben Farbe und einem fliederfarbenen Pullover ab. Die australische Schauspielerin Rose Byrne (40) zeigte vor einigen Tagen, wie man den perfekten Streetstyle für den Winter kreiert: Neben ihren Lackstiefeln trug sie ein orangefarbenes, wadenlanges Dress und einen hellbraunen Trenchcoat.

Courteney Cox (55) entschied sich für einen Ausflug in Hollywood für einen legeren Look aus einer weißen Bluse, dunkler Jeans und schwarzer Lederjacke. Auch ihre Schuhe hielt die Schauspielerin in einem unaufgeregten Dunkelrot. Miley Cyrus (27) bewies im vergangenen Oktober, dass sie den roten Trend selbst bei einem entspannten Spaziergang mit ihrem Freund Cody Simpson (23) zum Blickfang machen kann.

Backgrid Victoria Beckham im Oktober 2019

Backgrid Rose Byrne Januar 2020

Perez/X17online.com Courteney Cox Januar 2020

Backgrid Cody Simpson und Miley Cyrus



