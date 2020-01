Süße Neuigkeiten von Jesse Tyler Ferguson (44) und seinem Mann Justin Mikita. Im Juli 2013 gaben sich der Modern Family-Star und sein Partner nach langjähriger Beziehung in Manhattan das Jawort. Knapp sechseinhalb Jahre später möchte das Paar nun den nächsten Schritt wagen und sein Liebesglück mit einem ersten Kind krönen. Der Schauspieler verriet nun: Er und Justin werden in wenigen Monaten zum ersten Mal Eltern.

Das plauderte der Serien-Star jetzt in der Talkshow von Entertainer James Corden (41) aus. "Das ist etwas, das ich noch nie erwähnt habe. Das muss also unter uns bleiben: Mein Mann und ich erwarten im Juli ein Baby", freute sich der Papa in spe. Er sei ganz aufgeregt und finde selbst, dass es allerhöchste Zeit wurde, endlich eine Familie zu gründen. "Ich meine, ich bin 44 und die Uhr tickt", witzelte er.

Moderator James gratulierte Jesse direkt zu den Nachwuchs-News und war sich sicher: "Ihr beiden werdet die besten Eltern sein." Dann wollte er ihm noch entlocken, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Das soll aber offenbar noch ein Geheimnis bleiben. "Ein Mensch", entgegnete der Rotschopf.

Getty Images Jesse Tyler Ferguson, Schauspieler

Anzeige

Getty Images James Cordon 2018

Anzeige

Getty Images Jesse Tyler Ferguson und Justin Mikita bei den MTV Video Music Awards

Anzeige

Glaubt ihr, dass die beiden das Babygeschlecht noch verraten werden? Nein, bestimmt nicht! Ja, auf jeden Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de