Eine Pause in Kanada einlegen? Das kommt für Prinz Harry (35) offensichtlich vorerst nicht infrage! Seit vergangenem Dienstagmorgen befindet sich der Blaublüter mit seiner Frau Herzogin Meghan (38) und seinem Sohn Archie Harrison in Vancouver. Wann er nach Großbritannien zurückkehrt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt. Klar ist jedoch, dass der 35-Jährige auch nach dem Megxit einen vollen Terminkalender haben wird: Harry soll bereits eine Veranstaltungsreihe für seine Wohltätigkeitsorganisation Sentebale organisiert haben!

Wie Daily Mail berichtete, habe er die Events, die in ganz Amerika stattfinden sollen, schon vor seiner Abreise nach Kanada geplant. Bei dem Charity-Projekt Sentebale handelt es sich um eine Organisation, die von HIV betroffene Kinder in Lesotho und Botswana unterstützt. Harry versprach bereits bei einem Sentebale-Dinner in der vergangenen Woche, weiterhin weltweit gegen AIDS kämpfen zu wollen und damit die Arbeit seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (✝36) fortzuführen.

Der Vorsitzende von Sentebale, Johnny Hornby, äusserte gegenüber Evening Standard seine Überzeugung, dass es keine Rolle spielen würde, wo der Prinz wohnt, um sich seinen Aufgaben innerhalb der Organisation zu widmen: "Wir wissen, dass der Herzog in der Lage ist, das Stigma, das HIV umgibt, infrage zu stellen und auf diese Themen aufmerksam zu machen, ganz gleich, auf welcher Seite des Teiches er sich befindet."

SIPA PRESS / Action Press Herzogin Meghan und Prinz Harry im Januar 2020

Anzeige

Backgrid / ActionPress Prinz Harry in Vancouver im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de