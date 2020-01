Elena Miras (27) sorgt mit ihrer impulsiven Art immer wieder für Trubel im Dschungelcamp. An Tag 13 in Down Under verlor sie sogar wegen ihrer Trinkflasche die Nerven. Raúl Richter (32) hatte sie versehentlich mit in die Prüfung genommen – zu viel für die Love Island-Bekanntheit. Sie ätzte bei den anderen Campern gegen den ehemaligen GZSZ-Schauspieler. Jürgen Milski (56) hat nun deutlich ausgesprochen, was er von Elena hält!

Der Star der allerersten Big Brother-Staffel war 2016 selbst im Dschungelcamp und belegte Platz fünf. Über die Entwicklung in diesem Jahr schüttelt er jedoch nur mit dem Kopf. Auf Instagram machte der 56-Jährige nach der gestrigen Folge seinem Ärger Luft: "Was sind das bitteschön für Muschis in diesem Camp? Lassen sich von dieser Alten, die aus irgendeiner Gosse kommt, auf der Nase herumtanzen?" Viele User stimmten Jürgen zu. Andere setzten sich aber auch für die Schweizerin ein: "Elena hat mehr Eier als ihr alle zusammen", schrieb beispielsweise eine Nutzerin.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jürgen seinen Unmut über Elena äußert. Schon zuvor hatte er gegen sie gewettert: "Die bringt meinen Puls auf 300. Dieser Mensch geht überhaupt nicht." Die Das Sommerhaus der Stars-Siegerin 2019 sei genau die Art von Mensch, mit der er nicht klarkäme. Findet ihr Jürgens Worte angebracht? Stimmt ab.

Elena Miras, Prince Damien, Raúl Richter und Sonja Kirchberger

Jürgen Milski, Moderator

Elena Miras im Dschungelcamp

