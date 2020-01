Sie müssen offenbar an ihrer Ehe arbeiten! Die Beziehung von Justin Timberlake (38) und Jessica Biel (37) steht seit dem vergangenen November offenbar auf wackeligen Füßen. Der Grund für die Liebeskrise: Vor zwei Monaten war ein Video aufgetaucht, das Justin händchenhaltend mit Schauspielkollegin Alisha Wainwright (30) abends auf einem Balkon zeigt. Wegen des Fummel-Videos scheint das Paar immer noch in der Krise zu stecken, denn: Sie sollen sich nun in Paartherapie begeben haben!

"Sie glauben, dass es gut für ihre Beziehung ist", sagte ein Insider dazu gegenüber Us Weekly. Manchmal hätten sie eine tolle gemeinsame Zeit, an manchen Tagen würden sie streiten, aber Justin arbeite hart daran, das Vertrauen seiner Frau zurückzugewinnen. "Er weiß genau, was Jessica hören möchte, damit es keinen Stress gibt", so die vertrauliche Quelle weiter. Justin versuche wirklich sein Bestes, um sich zu beweisen.

Sollte ihre Ehe tatsächlich in einer Krise stecken, so lässt sich Jessica das nicht anmerken. Als die 37-Jährige am Mittwoch von Fotografen abgelichtet wurde, machte sie einen coolen und entspannten Eindruck. Sogar ein leichtes Lächeln umspielte ihre Lippen. Die Schauspielerin trug einen eleganten Printmantel und kombinierte dazu auffällige blaue Stiefel und eine Doppelrandbrille.

MEGA Alisha Wainwright und Justin Timberlake im November 2019 in New Orleans

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake bei der Oscar-Verleihung 2017

Backgrid / ActionPress Jessica Biel in New York, Januar 2020

