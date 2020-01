Prinzessin Eugenie (29) blickt nach den Negativ-Schlagzeilen über ihren Vater nach vorn! Im November verdichteten sich die Anschuldigungen gegen Prinz Andrew (59), in den Sex-Skandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt zu sein. Dem Sohn von Queen Elizabeth II. (93) wird unter anderem vorgeworfen, ein 17-jähriges Mädchen missbraucht zu haben. Diese Schuldzuweisungen bescherten auch Andrews Familie eine schwere Zeit. Seine Tochter Eugenie zog sich nach Beginn des Medienrummels zurück. Nun hat sie erstmals wieder ein Bild ins Netz gestellt!

Das letzte Foto vor ihrem aktuellen Post hatte die Tochter von Sarah Ferguson (60) am 15. November auf Instagram veröffentlicht. Anschließend herrschte ungewohnte Stille auf ihrem Profil, denn eigentlich teilt Eugenie regelmäßig Erlebnisse mit ihren Fans. Das möchte die 29-Jährige jetzt offenbar wieder machen. In einem neuen Beitrag posiert sie strahlend mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (33). "An diesem Tag vor zwei Jahren gaben Jack und ich unsere Verlobung bekannt", kommentierte sie das Throwback-Pic.

Zu den Anschuldigungen gegen ihren Vater schweigt die Prinzessin auch weiterhin. Dabei hätte sie allen Grund, Stellung zu nehmen. Immerhin hatte Andrew in einem Interview Eugenie und ihre Schwester Prinzessin Beatrice (31) als Alibi genutzt, als er angab, zum Tatzeitpunkt mit ihnen Pizza gegessen zu haben.

Getty Images Prinzessin Beatrice, Prinz Andrew und Prinzessin Eugenie beim Weihnachtsgottesdienst 2015

ActionPress Prinzessin Eugenie im Oktober 2019

Actionpress/ Sipa Press Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice, Juni 2019

