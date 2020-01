Sie können nach wie vor die Finger nicht voneinander lassen! Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30) gibt es seit Monaten gefühlt nur noch im Doppelpack. Das offizielle Highlight ihrer Liebe stellte dabei die Traumhochzeit der beiden auf einer Jacht vor der Urlaubsinsel Capri dar. Gerne zeigen sie sich verliebt – und das nicht nur auf den Straßen ihrer Wahlheimat Los Angeles, sondern auch auf hochkarätigen Events. Am Donnerstag besuchte das Pärchen eine weitere Party: Auf einem Schnappschuss der Veranstaltung sieht man Heidi und Tom eng umschlungen!

Zusammen besuchte das Paar die Aftershow-Party eines Spotify-Events in Los Angeles und posierte dabei gewohnt verknallt für die Fotografen. Besonders das Model war an dem Abend ein echter Hingucker: Heidi kombinierte eine dunkelrote, hautenge Leggings mit einer locker geschnittenen Chiffon-Bluse und trug ein dezentes Make-up. Ihr Liebster zeigte sich dagegen lässig, komplett in Schwarz gekleidet. Zu den weiteren Gästen des Abends zählten aktuell extrem angesagte Pop-Stars – unter anderem waren Lizzo (31), Billie Eilish (18) und Lewis Capaldi (23) mit von der Partie.

Und es ist auch kein Wunder, dass sich die 46-Jährige stets so vertraut mit ihrem Ehemann zeigt, denn was die Beziehung mit Tom so besonders macht, plauderte sie vor Kurzem aus: "Zum ersten Mal habe ich einen Partner, mit dem ich über alles reden kann", gab sie gegenüber People Anfang Januar preis. Das scheint die vierfache Mutter jetzt in vollen Zügen zu genießen.

Perez / X17online.com / ActionPress Tom Kaulitz und Heidi Klum im Dezember 2019

Getty Images Heidi Klum und Dawn Ostroff, Chief Content Officer bei Spotify

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Oktober 2019

