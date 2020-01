Müssen sich die Fans um Patrick Schwarzenegger (26) sorgen? Der älteste Sohn von Arnold Schwarzenegger (72) und Maria Shriver (64) war in den vergangenen Jahren vor allem mit seinem Liebesleben in die Schlagzeilen geraten. So datete der Schauspieler unter anderem Miley Cyrus (27). Doch nun macht der US-Amerikaner wegen etwas ganz anderem von sich reden: Patrick wurde nun sichtlich betrübt und mit seinem rechten Arm in einer Schlinge gesichtet!

Aktuelle Bilder zeigen den Scream Queens-Darsteller am Donnerstag in Brentwood, einem Stadtteil von Los Angeles. Der 26-Jährige war gemeinsam mit seiner Schwester Katherine Schwarzenegger (30) und Schwager Chris Pratt (40) unterwegs. Besonders glücklich wirkte er bei dem Familienausflug aber nicht. Deprimiert blickt Patrick auf den Schnappschüssen auf den Boden, während sein rechter Arm in einer Schulterabduktionsschiene steckt.

Was genau zu dieser Verletzung geführt hat, ist bisher nicht bekannt. Es wäre jedoch nicht das erste Mal, dass Patrick lädiert ist: 2014 war der Serienstar auf Krücken unterwegs, nachdem er sich einer Hüft-OP unterzogen hatte.

Frazer Harrison / Getty Images Patrick Schwarzenegger, Schauspieler

Backgrid / Action Press Chris Pratt mit Patrick und Katherine Schwarzenegger

