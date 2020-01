Jo Weil (42) hat ein echtes Problem im Netz! Der Schauspieler ist hierzulande vor allem durch seine Rollen in den Soaps Verbotene Liebe und Rote Rosen bekannt – durch sein sympathisches Lächeln mimt er in Filmproduktionen meistens den Good Guy. Sein Aussehen soll nun allerdings eine kriminelle Bande für ihre perfiden Zwecke genutzt haben: Mit seinen Bildern wurden in der Vergangenheit hunderte Frauen um Geld betrogen!

"Mein Profil auf Instagram ist öffentlich und für jeden zugänglich, damit Fans meine Bilder sehen und mich durch den Alltag begleiten können", erklärte der 42-Jährige jetzt im Interview mit Bunte. Die Social-Media-Fotos seien dort wohl geklaut worden, um damit Fake-Profile auf Dating-Plattformen zu kreieren, Ausweise zu drucken und sogar ein animiertes Bild herzustellen. Auf diese Weise sollen die Betrüger mit potenziellen Opfern in Kontakt getreten sein – und gezielt einsame Frauen dazu gebracht haben, sich in den vermeintlichen Jo zu verlieben. Anschließend wurden die Opfer um Geld gebeten: "Meistens wurde erzählt, dass der Sohn krank ist und man die Behandlung nicht bezahlen kann und dringend Geld braucht."

Leider sollen viele Userinnen auf diese Masche hereingefallen sein, weil die Verbrecher auch emotionalen Druck aufbauen. Jo bekam von dem Vergehen irgendwann mit, weil betrogene Frauen sein echtes Profil entdeckten: "Eine Frau wurde mit meinem Gesicht um knapp 20.000 Euro gebracht – sie wollte dann ihr Geld zurück, beschimpfte mich und drohte mir, dass ihre Familie mich finden wird." Dabei habe er mit der Aktion rein gar nichts zu tun! Mittlerweile finde Jo es bedrohlich, denn er könne nicht voraussehen, wie betrogene Menschen reagieren, wenn sie im echten Leben zufällig auf ihn treffen. Er gehe dagegen vor, indem er die betreffenden Profile löschen lasse – im Schnitt seien es fünf pro Tag. Jedoch wisse er nicht, wie viele es tatsächlich noch gibt.

