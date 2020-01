In ihrer demnächst erscheinenden Netflix-Dokumentation "Miss Americana" spricht Taylor Swift (30) erstmals über ihr gestörtes Verhältnis zum Essen und zu ihrem eigenen Körper. Doch wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass die erfolgreiche Sängerin davon betroffen war? Heute ist sich die 30-Jährige sicher: Schuld war das Bodyshaming der Medien, die sie in jungen Jahren wegen ihrer normalen Figur verhöhnte haben!

Mit 18 Jahren zierte Taylor das erste Mal das Cover einer Zeitschrift. Weil sie damals einen leichten Unterbauch hatte, titelte das Magazin: "Mit 18 schwanger?" Das habe etwas in ihr ausgelöst, sagte der Popstar gegenüber Hollywood Life. Seitdem habe sie nämlich begonnen, alles in Lob und Strafe zu unterteilen. Die Coverstory habe die junge Taylor damals als Strafe empfunden. "Als bei einem Fitting für ein Fotoshooting jemand zu mir sagte 'Wow, es ist erstaunlich, dass du in die Probegrößen passt, normalerweise müssen wir immer Änderungen an den Kleidern vornehmen', sah ich das als Lob an", führte Taylor weiter aus. Besonders schlimm sei es in den Jahren 2014 und 2015 gewesen, in denen sie nur dünn sein wollte. "Wenn jemand Bedenken äußerte, weil ich wirklich mager war, sagte ich ihnen: 'Wovon redest du? Natürlich esse ich. Ich trainiere viel!'" Dies sei jedoch eine Lüge gewesen; zwar habe sie tatsächlich viel trainiert, aber nichts gegessen.

Diese Zeiten seien heute vorbei. Sie habe begriffen, wie wichtig ein gut gestärkter Körper sei, um ordentlich zu performen. Heute genieße sie hin und wieder auch mal Fast Food. Außerdem stärke ihre Familie die "Gorgeous"-Interpretin auf dem Weg zu einem gesünderen Körperbild.

Getty Images Taylor Swift bei den American Music Awards

Musikvideo: "Taylor Swift" mit "You Need To Calm Down" Katy Perry und Taylor Swift im Musikvideo zu "You Need To Calm Down"

Collage: Getty Images und Screenshot aus Musikvideo: "Taylor Swift" mit "You Need To Calm Down" Taylor Swift, Musikerin

