Blake Lively (32) möchte ihren alten Körper zurück! Die Schauspielerin hat zusammen mit ihrem Ehemann Ryan Reynolds (43) drei Töchter. Erst im August vergangenen Jahres kam ihr jüngster Nachwuchs zur Welt. Für die 32-Jährige ist ihre Familie das größte Glück – Blake ist eine wahre Vollblutmutter. Trotzdem gehen auch an ihr die Schwangerschaften nicht spurlos vorbei, wie sie sich jetzt eingestehen musste: So merke sie vor allen Dingen an ihrem Bauch, dass er einfach nicht mehr der ist, der er mal war!

Die Gossip Girl-Darstellerin wollte vor einigen Tagen eigentlich nur ihren neuen Film "Rhythm Section" promoten. Dafür suchte sie Bilder heraus, die während der Dreharbeiten mit ihrem Kollegen Sterling K. Brown (43) entstanden waren. Geteilt hat die Blondine schlussendlich dann aber ein ganz anderes Bild, an dem sie einfach hängen geblieben war: Auf dem Foto liegt sie im bauchfreien Top auf dem Bett – ihre durchtrainierte Mitte ist dabei deutlich zu erkennen. "Ich vermisse euch, Bauchmuskeln", schrieb sie voller Sehnsucht zu der Aufnahme auf ihrem Instagram-Kanal.

Allerdings zeigte die Leinwandschönheit bereits in den vorherigen Schwangerschaften, dass sie diszipliniert genug ist, um alle Babypfunde wieder loszuwerden. In 2018 posierte sie neben ihrem Personal Trainer in Sportklamotten und zeigte dabei ihre durchtrainierte Figur. "Danke, dass du mir in den Hintern getreten hast", bedankte sie sich damals bei ihrem Coach im Netz.

ActionPress Ryan Reynolds und Blake Lively, Mai 2019

MEGA Blake Lively, September 2018

Instagram / blakelively Blake Lively, Februar 2018

