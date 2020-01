Wird Herzogin Meghan (38) bald im Fernsehen zu sehen sein? Die royale Beauty und ihr Ehemann Prinz Harry (35) sorgen mit ihrer jüngsten Entscheidung noch immer für etliche Schlagzeilen: Das Paar hatte Anfang Januar plötzlich bekannt gegeben, sich vom britischen Königshaus zurückziehen zu wollen. Derzeit halten sie sich gemeinsam mit ihrem Sohn Archie in Kanada auf. Nun gibt es Gerüchte, dass Meghan bald vor der Kamera mit Talkshow-Master Ellen DeGeneres (61) sprechen könnte!

Eine Quelle der Ellen Show hatte nach Angaben von The Standard behauptet, dass Meghan und die Moderatorin sich zusammengesetzt hätten, um über ein mögliches Interview zu sprechen. Angeblich sollten sie schon länger solche Pläne hegen und das Ganze soll an einem geheimen Ort stattfinden. Doch ein anderer Informant will das als "katastrophal unwahr" entlarvt haben. Welcher Insider nun wirklich recht hat, ist bisher allerdings noch nicht geklärt.

Vor einigen Tagen hatten aber auch andere Spekulationen die Runde gemacht: So mutmaßten Fans, dass Meghan der Show von Oprah Winfrey (65) einen Besuch abstatten könnte. Doch auch da hatte Daily Mail deutlich gemacht, dass die Royals einen solchen Auftritt nicht in Erwägung ziehen würden.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Windsor

Getty Images TV-Bekanntheit Ellen DeGeneres

Getty Images Oprah Winfrey

